Праздник Масленицы пройдет в Гатчине 6 марта

Масленичные гуляния пройдут в Гатчине 6 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области приглашают на празднование Масленицы в Гатчине. Народные гуляния пройдут 6 марта 2022 года на Дворцовой ферме, которая специально ради праздника распахнет свои двери раньше времени. В следующий раз ее можно будет посетить только с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Гатчинского дворца.

- Овцы, козы, куры и утки - полноправные герои русских сказок, обрядов, гаданий и примет. Сказочные помощники, как и раньше, обитают на Дворцовой ферме и готовы в эту Масленицу открыть все свои тайны, - рассказали в пресс-службе.

Гостей праздника ждут катания на дворцовом ослике по имени Моисей, катания на самоходных санях, а также буфет со горячими угощениями и безалкогольным глинтвейном.

Также для посетителей подготовлены активные игры на свежем воздухе и традиционные масленичные хороводы.