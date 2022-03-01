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Звезды1 марта 2022 13:19

День памяти Анны Ахматовой пройдет в Петербурге

Стихи поэтессы будет читать актриса Светлана Крючкова
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
День памяти Анны Ахматовой пройдет в Петербурге

День памяти Анны Ахматовой пройдет в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия, посвященные Анне Ахматовой. Известная поэтесса скончалась 5 марта 56 лет назад. В связи с этим музей Анны Ахматовой на Литейном проспекте проведет экскурсии, спектакль и чтение стихов.

- 4 марта состоится спектакль "Анна". Перед выступлением для зрителей пройдет небольшая экскурсия по мемориальной квартире Анны Ахматовой, - рассказали в пресс-службе музея.

Утром 5 марта состоится экскурсия в Комарово, где долгое время жила поэтесса и, в итоге, была похоронена. Поездка включает трассовую экскурсию, посещение значимых для Ахматовой мест, а также кладбища. Также в этот день пройдет экскурсия по музею на Литейном проспекте.

В пять часов вечера 5 марта народная артистка Светлана Крючкова будет читать стихи поэтессы.