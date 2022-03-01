Житель Ленобласти воткнул нож в глаз собутыльнику

Новгородец воткнул нож в глаз уроженцу Брянской области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Печальную историю о вреде алкоголя теперь сможет рассказывать потомкам 41-летний житель Брянской области, приехавший на заработки в область Ленинградскую Здесь он сдружился с приезжим из Новгорода, с которым решил выпить в гостях на съемной квартире. Застолье закончилось ссорой и срочным вызовом скорой помощи - в глазу у одного из мужчин торчал нож.

- 27 февраля в 05:56 в полицию поступило сообщение от мужчины, что в поселке Понтонный его друг в крови, что случилось, он не знает. Прибывшим нарядом на месте обнаружен житель Брянской области с проникающим колото-резаным ранением правого глаза, - отмечает источник «КП-Петербург».

Раненного экстренно госпитализировали, а звонившего мужчину задержали. Уже в отделении полиции он рассказал, что ударил друга-собутыльника ножом в глаз из-за конфликта, возникшего на почве выпитого.

У раненного диагностировали кровоизлияние и черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. А на новгородца завели дело о покушении на убийство, что может стоить ему длительного срока в колонии.