Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса в Петербурге

Беглов: Петербург преодолел пятую волну коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 марта 2022 года заявил о том, что город преодолел пятую волну пандемии коронавируса. Об этом он сообщил президенту России во время встречи, которая состоялась в Москве.

- Ситуация контролируемая, – она непростая, естественно, будут, наверное, и другие какие-то подъёмы, но тем не менее мы её держим, - отметил градоначальник.

Со слов Беглова, справиться с большой нагрузкой во время пятой волны Петербургу помогло строительство больниц-трансформеров, которые в кратчайшие сроки можно было пререпрофилировать для оказания помощи зараженным.

За минувшую неделю в Петербурге на 30 процентов снизился ежедневный прирост заболевших и на 34,5 процента число госпитализаций. Поэтому постепенно город будет возвращать больницы к обычной работе.