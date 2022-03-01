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Здоровье1 марта 2022 13:46

Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса в Петербурге

Больницы города начали возвращаться к плановой работе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Беглов: Петербург преодолел пятую волну коронавируса

Беглов: Петербург преодолел пятую волну коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 марта 2022 года заявил о том, что город преодолел пятую волну пандемии коронавируса. Об этом он сообщил президенту России во время встречи, которая состоялась в Москве.

- Ситуация контролируемая, – она непростая, естественно, будут, наверное, и другие какие-то подъёмы, но тем не менее мы её держим, - отметил градоначальник.

Со слов Беглова, справиться с большой нагрузкой во время пятой волны Петербургу помогло строительство больниц-трансформеров, которые в кратчайшие сроки можно было пререпрофилировать для оказания помощи зараженным.

За минувшую неделю в Петербурге на 30 процентов снизился ежедневный прирост заболевших и на 34,5 процента число госпитализаций. Поэтому постепенно город будет возвращать больницы к обычной работе.