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Звезды1 марта 2022 13:47

Участок Благовещенского сада, где было кладбище, признан объектом культурного наследия

Речь идет об утраченной части погоста
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Часть утраченного некрополя признали памятником. Фото: КГИОП

Часть утраченного некрополя признали памятником. Фото: КГИОП

Комитет по охране памятников (КГИОП) признал выявленным объектом культурного значения участок Благовещенского сада, на котором ранее располагалось часть одноименного кладбища, не дошедшая до наших времен.

- Участок Благовещенского сада частично расположен на территории прицерковного некрополя, функционировавшего с 1738 по 1830-е годы, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Начиная с 60-х годов ХХ века, здесь трижды проводились раскопки, в ходе которых были найдены исторические захоронения XVIII-XIX веков. В частности, археологи обнаружили погребение русского ботаника, этнографа, географа, путешественника, исследователя Сибири и Камчатки Крашенинникова.

Кроме того, были обнаружены остатки фундамента церкви Богоявления Пресвятой Богородицы, погребения в склепах и могилах, а также зафиксирован культурный слой XVIII столетия. Все это представляет важное значение для ранней истории Петербурга.