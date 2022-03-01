Беглов доложил Путину о реализации транспортной реформы в Петербурге

Беглов рассказал Путину о реализации транспортной реформы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2022 года доложил о реализации транспортной реформы в Северной столице. Он рассказал, что вскоре в городе будут обновлены автобусы и появится единый проездной тариф.

- Город добавит средства бюджета, чтобы взять трамвайные вагоны в лизинг. 339 трамваев мы выпустим на линии уже в 2022 и 2023 годах, - сказал градоначальник.

Также город собирается выделить из бюджета 9,2 миллиарда рублей для того, чтобы обновить троллейбусный парк. На эти деньги в течение двух лет будет закуплено порядка 390 новых автомобилей.

В 2023 году в Петербурге начнется строительство парка электробусов. Кроме того, в рамках реформы в городе заменят маршрутки на автобусы и введут единый тариф для всего вида общественного транспорта.