Полиция задержала мужчину за нападение на финансовую организацию в Петербурге

Полиция Петербурга задержала напавшего на финансовую организацию Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который напал на финансовую организацию, расположенную в одном из домов на Гражданском проспекте в Калининском районе. Об этом 1 марта 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

- В три часа дня 28 февраля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении. В отделение финансовой организации зашел мужчина, стал угрожать предметом, похожим на пистолет и требовать у 56-летнего кассира деньги. Однако, ничего не похитив, сбежал, - рассказали в полиции.

Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения. В тот же день полицейские у дома 99 по проспекту Просвещения остановили автомобиль "Киа Рио", в котором сидел 41-летний мужчина. Он и оказался подозреваемым в нападении. У него изъяли травматический пистолет.

По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.