Беглов отчитался перед Путиным о строительстве в Петербурге новых школ, детсадов и поликлиник

Дисбаланс между строительством жилья и социальных объектов в Петербурге сокращается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Темпы строительства школ, детских садов и поликлиник в Санкт-Петербург после 2018 года значительно ускорились. Строительство социально значимых объектов в городе не поспевало за скоростью постройки новых жилых домов. Теперь два эти показателя вывели из дисбаланса - для жителей новых ЖК построили необходимое количество образовательных и медицинских учреждений. Об этом во вторник, 1 марта 2022 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину в ходе личной встречи в Москве.

- При Вашей поддержке, Владимир Владимирович, решаем проблему дефицита социальных объектов. В 2019 году по Вашему поручению Петербург получил на эти цели из федерального бюджета 10,6 млрд рублей, - пояснил губернатор.

По его словам, за три с половиной года власти города на Неве ввели в эксплуатацию 31 школу и 100 детских садов. За три ближайших года в Петербурге планируют ввести еще 50 школ и 80 дошкольных образовательных учреждений. К 2024 году город планирует сократить накопленный дефицит мест в системе образования.