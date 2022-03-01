Пьяный петербуржец заявился в церковь с ружьем в руках

Уже через два часа неизвестный был задержан Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 28 февраля охранника церкви на Искровском проспекте в Петербурге удивила развернувшаяся перед ним картина. На территорию храма пришел неизвестный мужчина, который перед посещением церкви передал стоявшему рядом дворнику ружье.

- Ружье, по словам охранника, было в чехле. Избавившись от него, мужчина направился в храм, - сообщил источник "КП-Петербург".

Уже через два часа неизвестный был задержан. Им оказался 65-летний пенсионер. Задержан он был пьяным в алкогольном магазине. Оружие у него изъяли, взамен составили административный протокол.