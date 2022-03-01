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Происшествия1 марта 2022 15:29

Пьяный петербуржец заявился в церковь с ружьем в руках

Перед посещением храма оружием мужчина передал дворнику
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Уже через два часа неизвестный был задержан

Уже через два часа неизвестный был задержан

Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 28 февраля охранника церкви на Искровском проспекте в Петербурге удивила развернувшаяся перед ним картина. На территорию храма пришел неизвестный мужчина, который перед посещением церкви передал стоявшему рядом дворнику ружье.

- Ружье, по словам охранника, было в чехле. Избавившись от него, мужчина направился в храм, - сообщил источник "КП-Петербург".

Уже через два часа неизвестный был задержан. Им оказался 65-летний пенсионер. Задержан он был пьяным в алкогольном магазине. Оружие у него изъяли, взамен составили административный протокол.