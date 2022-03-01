Биржа Петербурга возобновит торги ценными бумагами 1 марта в 19:00 часов

Санкт-Петербургская биржа начнет торги с 19:00 часов 1 марта 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская биржа начнет торги ценными бумагами в 19:00 часов 1 марта 2022 года. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

- Торги еврооблигациями, ценными бумагами российских компаний и ценными бумагами компаний с листингом на LSE сегодня1 марта 2022 года проводиться не будут. Это связано с с экстремальной волатильностью по российским акциям и решением Банка России не открывать секцию фондового рынка на Московской бирже, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Кроме этого, торги ценных бумаг Yandex, VEON, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters также не будут проводить.

С 19:00 часов для инвесторов и участников торгов на петербургской бирже будет действовать период с дополнительной ликвидностью. Он основан на сервисе исполнения сделок по наилучшим ценам международного рынка и в любом объеме