В парке Монрепо в Ленобласти поспела зимняя клубника

В Ленобласти в Монрепо поспела клубничка. Зимняя. Фото: vk.com/monrepovyborg

В парке Монрепо в Ленобласти вырастили клубнику посреди зимы. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на сотрудников музея-заповедника. Оказалось, для парка это первый подобный эксперимент. Судя по фотографиям, ягодки выглядят вполне спелыми и наверняка вкусными. В заповеднике рассказывают, что садовыми выдумками славился еще самый первый владелец Монрепо – Людвиг Генрих фон Николаи.

- У нас в теплицах искусственно созданный климат: высокая влажность воздуха, все полито, все освещено. А это клубника ремонтантная. Значит, смело можно ее рекомендовать людям, которые выращивают растения в зимних теплицах, - цитируют в издании сотрудников Монрепо.

Добавим, что клубника в парке, как предполагается, будет цвести и приносить плоды целый год. К слову, в Монрепо планируют вырастить и собственную пальму.