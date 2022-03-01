9-балльные пробки сковали Петербург вечером 1 марта

Петербург встал в 9-балльных пробках вечером 1 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 1 марта 2022 года Санкт-Петербург накрыли 9-балльные пробки. Движение в городе почти что встало уже в 18:30 часов вечера. Автомобилисты стоят на набережных, в центре города и в спальных районах.

- Загруженность автодорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного, - сообщает сервис "Яндекс".

Необычно плотное движение образовалось по Пироговской набережной, Выборгской и Ушаковской набережным от Литейного моста до улицы Академика Крылова. В пробке можно потерять час времени.

Значительно выше обычного загруженность на проспекте Стачек, от площади Стачек до Автомобильной улицы. Там и вовсе пробка оценивается в 10 баллов.

Также очень затруднено движение на проспекте Косыгина, на Каменоостровском проспекте, Чкаловском проспекте, Большой Пушкарской улице, на Песочной набережной.