В Ленобласти таксист оскорбил и выгнал из машины ребенка с ДЦП

Сейчас таксиста ищет полиция Фото: Олег ЗОЛОТО

28 февраля в полицию Ленобласти обратилась жительница города Волхов. Женщина написала заявление на водителя такси, который отказался везти ее 10-летнюю дочку с инвалидностью. С бранью и оскорблениями он выгнал неходячего ребенка из своей машины.

- У ребенка ДЦП, ходить самостоятельно девочка не может. Женщина вызвала ей такси, но водитель ребенка выгнал, - сообщил источник "КП-Петербург".

Данные машины мама пострадавшей передала полиции. Сейчас мужчину ищут правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.