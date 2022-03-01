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Происшествия1 марта 2022 16:09

В Ленобласти таксист оскорбил и выгнал из машины ребенка с ДЦП

Везти девочку-инвалида мужчина отказался
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Сейчас таксиста ищет полиция

Сейчас таксиста ищет полиция

Фото: Олег ЗОЛОТО

28 февраля в полицию Ленобласти обратилась жительница города Волхов. Женщина написала заявление на водителя такси, который отказался везти ее 10-летнюю дочку с инвалидностью. С бранью и оскорблениями он выгнал неходячего ребенка из своей машины.

- У ребенка ДЦП, ходить самостоятельно девочка не может. Женщина вызвала ей такси, но водитель ребенка выгнал, - сообщил источник "КП-Петербург".

Данные машины мама пострадавшей передала полиции. Сейчас мужчину ищут правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.