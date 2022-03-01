В Петербурге мальчику выбили зубы на детской площадке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге юный драчун сломал зубы 10-летнему мальчику на детской площадке. Конфликт произошел днем в понедельник, 28 февраля, у одного из домов на Северном проспекте недалеко от школы №98. За пострадавшего мальчика никто не заступился, несмотря на то, что били его не один раз, как заверяет его мать. Подробности происшествия сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

- Мать заявила, что на ребенка напал некий мальчишка в красной куртке, возраст такой же, лет 10-12. Сына женщины ударили несколько раз кулаком в лицо. Как итог, у потерпевшего сломаны зубы. Сама мать работает учителем и шокирована таким поведением неизвестного школьника. Женщина написала заявление в полицию, - отметил источник «КП-Петербург».

Добавим, что полиция проводит проверку по факту происшествия. Пока неизвестно, попадает ли детская площадка в объектив уличной камеры видеонаблюдения.