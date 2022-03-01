Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт1 марта 2022 17:04

На Паралимпиаду в Пекин от Петербурга отправится один спортсмен

Город на Неве представит лыжник Иван Васильев
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Лыжник Иван Васильев. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Лыжник Иван Васильев. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Петербург готовится отправить на Паралимпийские игры в Пекин всего одного спортсмена. Об этом объявили в комитете по физической культуре и спорту 1 марта 2022 году. К слову, соревнования, стартуют 4 марта.

Санкт-Петербург представит на Играх лыжник Иван Васильев. Он выступит в дисциплине горнолыжный спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще одна петербурженка будет в запасе сборной - керлингистка Анна Карпушина.

Напомним, недавно вершилась Олимпиада. Петербургские спортсмены привезли четыре медали. Золото и бронзу завоевала пара фигуристов Александр Галлямов, Анастасия Мишина, серебро принесли хоккеисты, в составе сборной были игроки петербургского СКА, а также бронзу получил биатлонист Максим Цветков.