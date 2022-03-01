На Паралимпиаду в Пекин от Петербурга отправится один спортсмен

Лыжник Иван Васильев. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Петербург готовится отправить на Паралимпийские игры в Пекин всего одного спортсмена. Об этом объявили в комитете по физической культуре и спорту 1 марта 2022 году. К слову, соревнования, стартуют 4 марта.

Санкт-Петербург представит на Играх лыжник Иван Васильев. Он выступит в дисциплине горнолыжный спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще одна петербурженка будет в запасе сборной - керлингистка Анна Карпушина.

Напомним, недавно вершилась Олимпиада. Петербургские спортсмены привезли четыре медали. Золото и бронзу завоевала пара фигуристов Александр Галлямов, Анастасия Мишина, серебро принесли хоккеисты, в составе сборной были игроки петербургского СКА, а также бронзу получил биатлонист Максим Цветков.