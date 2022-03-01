Рейсы из Петербурга в южные города России отменили до 8 марта 2022 года

Рейсы из Санкт-Петербурга в южные города страны отменили до 8 марта Фото: Артем КИЛЬКИН

Рейсы из Санкт-Петербурга в южные города России отменили до 8 марта 2022 года. Отмену произвели из-за продления ограничений воздушного пространства на юге страны. Прилететь в Северную столицу из вошедших в список городов также будет нельзя до назначенной даты. Об этом передали в пресс-службе авиакомпании «Россия».

- Рейсы отменили по направлениям: Санкт-Петербург — Анапа/ Краснодар/ Ростов-на-Дону/ Симферополь/ Геленджик — Санкт-Петербург, - говорится в сообщении компании.

Пассажиры отменённых рейсов могут оформить вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, либо перебронировать билеты на последующие даты, либо выбрать альтернативные маршруты.

Оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения авиабилета. По возврату билетов, оформленных на сайте или в контакт-центре, авиакомпания просит обращаться по круглосуточным телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555; *555 – для мобильных телефонов. Звонок по России бесплатный.