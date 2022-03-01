Уникальную икону чудотворца и Пресвятой Богородицы нашли в монастыре Ленобласти

Уникальную икону нашли в монастыре Ленобласти ФОТО: https://vk.com/nikmonas

В Староладожском Никольском мужском монастыре обнаружили уникальную икону: двухсторонний образ на ткани. На одной стороне изображен святитель и чудотворец Николай, а на другой – Пресвятая Богородица. Об этом рассказали в пресс-службе монастыря, который находится в Волховском районе Ленобласти.

Икона была завёрнута в бумагу с надписью: «Старая Хоругвь, живопись на ткани».

- Прихожане монастыря вспоминают: как только начала возрождаться жизнь в обители, пришла жительница Старой Ладоги и принесла завернутую в бумагу икону на холсте. Как свидетельствовала сама женщина, это та самая хоругвь, которая в древности украшала Никольскую церковь! - передали в пресс-службе монастыря.

Образ вскоре можно будет увидеть в монастырском музее, однако точно неизвестно – настоящая это хоругвь или нет. Хоругвь – это церковное «знамя», закрепленное на высоком древке.