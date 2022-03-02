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Общество2 марта 2022 5:05

Атмосферный фронт оставит ясную и теплую погоду в Петербурге 2 марта

Давление придет практически в норму
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Начало марта радует ясной погодой.

Начало марта радует ясной погодой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Петербурге остается ясной и теплой. 2 марта влияние на город будет оказывать малоактивный атмосферный фронт. Облачности он не принесет, а следовательно, и осадков не предполагается.

- Петербурге переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха +2…+4 градуса. Ветер западный умеренный, скоростью 3-8 метра в секунду, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По Ленинградской области прогноз такой же, днем термометры покажут , по области от 0 до +5 градусов. Повышенное в последние дни атмосферное давление начнет падать и достигнет отметки в 762 мм ртутного столба. То есть практически придет к норме.