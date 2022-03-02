Гидрометцентр дал прогноз о погодных аномалиях на март в Петербурге

Весна уже близко, она уже пришла. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты Гидрометцентра России сделали карту прогноза погодных аномалий на март. На ней показана вся страна, в том числе и Северо-Запад с Петербургом. Если смотреть на графики, то никаких неожиданностей быть не должно - месяц будет обычным и близким к климатической норме.

- Месячное количество осадков предполагается больше среднего многолетнего количества в Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, - сообщается на сайте Гидрометцентра.

Впрочем, превышение должно быть не слишком сильным.

Что же касается температурных аномалий, то их практически нигде не прогнозируется. Чуть выше обычного, да и то всего на градус, будет в южной части России и на Кавказе. Отметим, что средняя температурная норма для Петербурга в марте составляет около ноля градусов. Экстремальных морозов как в 1883 году (-29,9) или оттепелей как в 2007 (+14,7), синоптики не обещают.