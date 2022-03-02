Опытного карманника поймали на краже «Айфона» у студентки в метро «Чернышевская»

В метро поймали опытного карманника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские практически за руку поймали вора-карманника, который в метро украл у 21-летний девушки-студентки ее «Айфон». Учитывая, насколько в последние дни выросла стоимость подобной техники, добычу можно было считать особо ценной. Но теперь злодею грозит срок.

- 1 марта около 18 часов на платформе станции метро «Чернышевская» сотрудниками уголовного розыска Главка, на месте преступления задержан 34-летний, который пятью минутами ранее в вагоне совершил кражу мобильного телефона из кармана пальто у 21-летней студентки.

Уже в отделении оказалось, что попавший в руки полиции мужчина был неоднократно судим за такие же преступления. Кроме того, карманник является мигрантом и находится в России незаконно.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.