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Общество2 марта 2022 7:07

Из Пулково увеличат число рейсов в Турцию

Вместимость самолетов тоже повысят
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Из Пулково можно улететь в Турцию.

Из Пулково можно улететь в Турцию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество рейсов из Петербурга в Турцию и вместимость самолетов на них будет увеличена. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы. Сайт Пулково снова работает и публикует актуальные в нынешних условиях новости.

- Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines выполнит дополнительные рейсы между Петербургом и Стамбулом. 5 марта самолет вылетит из аэропорта имени Сабихи Гекчен в 22:30, прибытие в Пулково – 02:40 6 марта, - сообщает пресс-служба Пулково.

Обратный самолет вылетит из Петербурга в 3:30 ночи 6 марта и приземлится в Стамбуле в 07:25 (время местное).

Другой перевозчик, Turkish Airlines, уже начал летать из Петербурга в Стамбул на широкофюзеляжных самолетах большой вместимости Boeing 777 и Airbus A330, тогда как до 28 февраля на линии стояли среднефюзеляжные Airbus A321.

Рейсы Turkish Airlines из Пулково в Стамбул выполняются два раза в день.