Из Пулково увеличат число рейсов в Турцию

Из Пулково можно улететь в Турцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество рейсов из Петербурга в Турцию и вместимость самолетов на них будет увеличена. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы. Сайт Пулково снова работает и публикует актуальные в нынешних условиях новости.

- Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines выполнит дополнительные рейсы между Петербургом и Стамбулом. 5 марта самолет вылетит из аэропорта имени Сабихи Гекчен в 22:30, прибытие в Пулково – 02:40 6 марта, - сообщает пресс-служба Пулково.

Обратный самолет вылетит из Петербурга в 3:30 ночи 6 марта и приземлится в Стамбуле в 07:25 (время местное).

Другой перевозчик, Turkish Airlines, уже начал летать из Петербурга в Стамбул на широкофюзеляжных самолетах большой вместимости Boeing 777 и Airbus A330, тогда как до 28 февраля на линии стояли среднефюзеляжные Airbus A321.

Рейсы Turkish Airlines из Пулково в Стамбул выполняются два раза в день.