Женщину-директора убили в детском клубе во Всеволожске

Ревнивец зарезал женщину в детском клубе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны подробности жуткой трагедии в детском развлекательном центре во Всеволожске, где днем в минувшее воскресенье погибла 35-летняя женщина. Свидетели отмечали, что на нее с ножом набросился мужчина. Все произошло на глазах сына жертвы.

- По подозрению в совершении убийства разыскивается мужчина 1991 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что мужчина четыре раза был судим, в том числе за кражу.

Погибшей оказалась не посетительница центра, а его директор. Конфликт с предполагаемым сожителем произошел на почве ревности. После ругани мужчина схватил нож и ударил женщину в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве.

- Сотрудниками уголовного розыска приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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