Крыса укусила ребенка на детской площадке в Петербурге

На детской площадке в Парголово крыса атаковала любопытного ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крыса укусила 10-летнего ребенка на детской площадке в поселке Парголово в Петербурге. Все произошло в воскресенье, 29 мая, около 15:00. Мать пострадавшего мальчика от испуга позвонила по телефону 02. По словам женщины, дети баловались на площадке и заметили грызуна. Кому-то в голову пришла идея взять крысу, как домашнего зверька, и поиграть с ней.

- Крыса укусила сына женщины за палец. Позже семья самостоятельно обратилась в травматологию. Как объяснила женщина, ребенок хотел не просто с ней поиграть, но и покормить грызуна, но зверек был против, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что на место выезжали полицейские, но никаких следов грызунов не нашли. По заявлению матери пострадавшего мальчика проводится проверка.