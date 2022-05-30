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Происшествия30 мая 2022 7:34

Крыса укусила ребенка на детской площадке в Петербурге

Дети увидели грызуна и решили с ним поиграть
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На детской площадке в Парголово крыса атаковала любопытного ребенка.

На детской площадке в Парголово крыса атаковала любопытного ребенка.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крыса укусила 10-летнего ребенка на детской площадке в поселке Парголово в Петербурге. Все произошло в воскресенье, 29 мая, около 15:00. Мать пострадавшего мальчика от испуга позвонила по телефону 02. По словам женщины, дети баловались на площадке и заметили грызуна. Кому-то в голову пришла идея взять крысу, как домашнего зверька, и поиграть с ней.

- Крыса укусила сына женщины за палец. Позже семья самостоятельно обратилась в травматологию. Как объяснила женщина, ребенок хотел не просто с ней поиграть, но и покормить грызуна, но зверек был против, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что на место выезжали полицейские, но никаких следов грызунов не нашли. По заявлению матери пострадавшего мальчика проводится проверка.