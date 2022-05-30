Собака искусала ребенка в садоводстве под Всеволожском

В СНТ во Всеволожском районе Ленобласти собака напала на ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти собака несколько раз прокусила ногу 8-летнему ребенку в садоводстве во Всеволожском районе. Об этом «КП-Петербург» стало известно от источника в правоохранительных органах. По словам родителей, 27 мая сын катался на велосипеде, проезжал по одной из центральных улиц СНТ, как вдруг из проулка на него выбежал пес в ошейнике. Собака сначала лаяла, а потом принялась кусать ребенка за левое бедро. Мальчик едва удрал ноги.

- Родители отвезли сына в больницу. Врачи диагностировали у него множественные укушенные раны. Общее состояние оценили как средней степени тяжести. После этого мать мальчика заявила в полицию о происшествии. Ребенка, к слову, за пару дней подлечили и выписали из больницы, - рассказал источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Добавим, что полиция проводит проверку по факту нападения собаки. Судя по ошейнику, у пса должен быть хозяин, позабывший держать его на привязи.