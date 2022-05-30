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Звезды30 мая 2022 14:18

Петербургские ученые завершили второй этап работ по восстановлению Триумфальной Арки Пальмиры в Сирии

Российские специалисты работали вместе со своими сирийскими коллегами
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Пальмире завершен второй этап восстановления Триумфальной Арки. Фото: gov.spb.ru

В Пальмире завершен второй этап восстановления Триумфальной Арки. Фото: gov.spb.ru

Петербургские ученые из Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, продолжают работать над восстановлением древней Пальмиры. А точнее, Триумфальной Арки, которая была взорвана террористами в 2015 году. Сейчас российские ученые, вместе со своими сирийскими коллегами, завершили второй этап работ.

- Принято решение о проведении полномасштабных научных археологических исследований всей территории Арки осенью 2022 года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что ученые из Петербурга были первыми, кто прибыл в Пальмиру, чтобы зафиксировать весь масштаб трагедии и сделать 3D-модель древнего архитектурного комплекса. Работы здесь идут с 2016 года.

Отметим, что проект восстановления Пальмиры – совместный Министерства обороны России, Русского географического общества, при участии Института истории материальной культуры РАН и Генерального департаментом древностей и музеев Сирии.

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