Петербуржцы в апреле стали брать микрозаймы почти на 7,5% меньше, чем в марте

Петербуржцы стали почти на 7,5% меньше брать микрозаймов в апреле, чем в марте 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россияне стали реже брать микрозаймы. В апреле их выдали более 1,9 млн раз. По сравнению с мартом число стало меньше на 19,7 процентов. В Санкт-Петербурге число микрозаймов снизилось на 7,4 процента. Об этом сообщили в пресс-службе национального бюро кредитных историй в понедельник, 30 мая.

- Самое большое число микрозаймов выдали жителям Москвы – 110,8 единиц. В Подмосковье выдали 97, 9 тысяч микрозаймов, на Кубани – 84,5 тысяч, в Свердловской области и Башкортостане – 74,7 тысяч и 73,7 тысяч соответственно, - говорится в сообщении.

В тройку регионов по снижению количества выданных микрозаймов вошли Омская область, Приморский край, Иркутская область. По словам директора национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, выдача микрозаймов сокращается уже пятый месяц подряд. В апреле этот процесс значительно ускорился.

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