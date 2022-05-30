В Ленобласти 14-летняя девочка обвинила отца в домогательствах из-за запрета на курение

Хитрая девочка из Ленобласти отомстила отцу за запрет на курение - заявила на него в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти 14-летняя девочка обвинила отца в домогательствах из-за того, что он запретил ей курить. Подросток сообщила матери, что папа пытался трогать ее за интимные места и всячески намекал на половую связь. Поскольку родители давно были в разводе, женщина не мешкала и в шоке побежала в полицию писать заявление на бывшего мужа. Но ее вовремя одернула дочь.

- Мужчину к тому времени успели доставить в местный отдел полиции для допроса. Правоохранители начали проверять информацию. Однако вскоре в следственный комитет постучалась мать с просьбой прекратить мучить экс-супруга. По словам женщины, дочь оболгала отца. Потому что не хочет с ним проживать – он часто ругает ее за курение, - передает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что по факту всего произошедшего все-таки продолжают проводить комплексную проверку.