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Происшествия30 мая 2022 16:51

В Ленобласти 14-летняя девочка обвинила отца в домогательствах из-за запрета на курение

Дочь шокировала мать признанием, та пошла в полицию, но ребенок вовремя опомнился
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Хитрая девочка из Ленобласти отомстила отцу за запрет на курение - заявила на него в полицию.

Хитрая девочка из Ленобласти отомстила отцу за запрет на курение - заявила на него в полицию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти 14-летняя девочка обвинила отца в домогательствах из-за того, что он запретил ей курить. Подросток сообщила матери, что папа пытался трогать ее за интимные места и всячески намекал на половую связь. Поскольку родители давно были в разводе, женщина не мешкала и в шоке побежала в полицию писать заявление на бывшего мужа. Но ее вовремя одернула дочь.

- Мужчину к тому времени успели доставить в местный отдел полиции для допроса. Правоохранители начали проверять информацию. Однако вскоре в следственный комитет постучалась мать с просьбой прекратить мучить экс-супруга. По словам женщины, дочь оболгала отца. Потому что не хочет с ним проживать – он часто ругает ее за курение, - передает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что по факту всего произошедшего все-таки продолжают проводить комплексную проверку.