Суд Санкт-Петербурга продлил арест художнице, менявшей ценники в магазинах, до 1 июля

В Санкт-Петербурге продлили арест художнице, которую задержали по подозрению в распространении фейков о ВС РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурге продлил арест художницы Александры Скочиленко до 1 июля 2022 года. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Александре Скочиленко до 1 июля, - говорится в решении Василеостровского суда.

Напомним, что 31-летнюю художницу задержали по подозрению в распространении фейков о действии армии России. Женщина подменила ценники в магазине на листовки. Кроме этого, в ФСИН ранее рассказывали об условиях содержания женщины в СИЗО.

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