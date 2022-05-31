В Петербурге отремонтируют дороги к туристическим достопримечательностям

Дороги у туристических объектов приведут в порядок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабный ремонт дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям Петербурга, запланирован на 2022 год. Работы на 46 магистралях пройдут по программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Петербург – крупнейший туристический центр России. Ежегодно к нам приезжают миллионы гостей. В порядке должны быть не только сами достопримечательности, но и магистрали, на которых они расположены, - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Благодаря финансовой помощи из федерального бюджета, уже была отремонтирована часть набережной Обводного канала от Московского проспекта до бывшего Варшавского вокзала, на проспекте Обуховской Обороны. В планах – работы в Кронштадте, на Петроградской стороне, в Калининском районе и так далее.

Всего в 2022 году по программе отремонтируют 80 км дорог.

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