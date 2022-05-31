Смертельно опасный гриб нашли в лесу под Петербургом

Строчок содержит смертельно опасные токсины. Фото: vk.com/grib_spb

Грибники Петербурга и Ленинградской области рапортуют о первых успехах в тихой охоте, как еще называют сбор грибов. Правда, пока съедобные виды на свет еще не появились, зато их ядовитые собраться уже подросли. Так, под Тосно был найден смертельно опасный строчок.

- Невесть какое событие, но это первые в моей жизни строчки обыкновенные. 25 мая. Тосненский район, - написал в группе ВКонтакте «Грибы и грибники СПб» один из ее участников.

Сам гриб удивительный, похож одновременно и на мозг человека и на ядро грецкого ореха. При этом он ядовит. В строчках содержатся сильнейшие токсины – гиромитрины, которые влияют на нервную систему.

Бытует мнение, что при термической обработке вещества исчезают, но это не доказано. И во многих странах гриб запрещен к употреблению.

«КП» предупреждает: есть непроверенные грибы смертельно опасно!

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