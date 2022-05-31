Студент из Петербурга обвинил своего педагога в изнасиловании под гипнозом

Студент из Петербурга заявил в полицию на своего педагога - обвинил в "гипнотическом" изнасиловании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студент из Петербурга обвинил своего бывшего преподавателя в изнасиловании. Молодой человек пожаловался в полицию, что учитель использовал методы гипноза, чтобы заполучить его. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах. По словам студента, все произошло во время его учебы в Смоленске, в одном из главных вузов города.

- Как утверждает молодой человек, однажды преподаватель стал оставлять его после уроков, и у них завязались товарищеские отношения. Однако потом учитель якобы проявлял нездоровый интерес к ученику: лежал с ним голым в бане, просил юношу мастурбировать, чтобы омолодиться его веществом. А потом и вовсе принудил к сексу и его больным вариациям, - сообщает источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Добавим, что полиция взяла материал в проверку. Не исключено, что студент просто оболгал преподавателя. В данный момент молодо человек учится в Петербурге и живет с девушкой.