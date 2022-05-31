Территорию у метро «Старая Деревня» благоустроят к концу года

Побитую плитку из 90-х годов заменят на новую. Фото: gov.spb.ru

До конца 2022 года территория у станции метро «Старая Деревня» приобретет приличный вид. Вместо побитой плитки и пожухлых газончиков, здесь появится объединенное пространство с зоной отдыха для пассажиров.

- Будет выполнено плиточное мощение, установлены современные светильники, появятся зеленые насаждения, - сообщает пресс-служба Смольного.

Территория объединит в одно пространство станцию метро, остановки наземн6ого транспорта и соседние торговые центры.

Сам проект благоустройства был разработан еще в 2020 году, но до реализации дошел только сейчас. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

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