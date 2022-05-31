Жару до +26 градусов обещают в Петербурге в июне

Лето еще даст возможность позагорать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже завтра, 1 июня, наступит календарное лето. Для петербуржцев этот день окажется достаточно теплым и солнечным. Но, увы, надолго хорошая погода не задержится. Уже второго числа очередной циклон вернет в Северную столицу привычные дожди. Однако унывать не стоит. Пусть и без рекордной жары, но позагорать этим летом петербуржцы все же смогут.

- В первой и второй декадах июня днем будут преобладать температуры от +15 до +20 градусов, но в отдельные дни прогрев может достигать +26 градусов, - рассказала «КП-Петербург» Ведущий синоптик отдела прогнозов городского Гидрометцентра Наталья Мироничева.

По ночам синоптики ждут от 9 до 14 градусов со знаком «плюс», но в пригородах температура может падать и до +5.

После 20 числа температурный фон немного повысится, однако, погода, как и в первых двух декадах, останется неустойчивой, с периодами дождей.

Напомним, что средняя температурная норма для Петербурга в июне днем составляет +20,6 градусов.

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