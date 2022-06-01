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Общество1 июня 2022 5:35

Петербурженка в суде доказала, что она не проститутка

Доказательств оказания сексуальных услуг за деньги систематически не нашлось
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Судья удовлетворил жалобу девушки, что она не проститутка.

Судья удовлетворил жалобу девушки, что она не проститутка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга Анжелика решила в суде отстоять свою женскую честь и потребовала отменить протокол об административном правонарушении, в котором ее фактически называют проституткой.

- Мировой судья установил вину правонарушителя в том, что 2 ноября прошлого года в доме на улице Гастелло девушка оказывала сексуальные услуги за денежное вознаграждение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

За это Анжеле выписали штраф в 1500 рублей. Мелочь, казалось бы. Но девушка решила отстоять свое честное имя и подала жалобу в суд высшей инстанции. То есть, в данном случае, Московский районный суд Петербурга.

В жалобе Анжела просила дело прекратить, так как в материалах дела нет доказательств того, что она оказывала сексуальные услуги, определила их цену, получала деньги, а также, что ее действия носили систематический характер.

В суде девушка заявила, что на адресе, где ее задержали, просто отдыхала и выпивала с подружками. А протокол подписала, чтобы побыстрее отпустили из полиции.

Судья, изучив дело, согласился, что подтверждений систематических занятий Анжелы проституцией нет. И удовлетворил ее жалобу, отменив решение мирового судьи.

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