Петербурженка в суде доказала, что она не проститутка

Судья удовлетворил жалобу девушки, что она не проститутка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга Анжелика решила в суде отстоять свою женскую честь и потребовала отменить протокол об административном правонарушении, в котором ее фактически называют проституткой.

- Мировой судья установил вину правонарушителя в том, что 2 ноября прошлого года в доме на улице Гастелло девушка оказывала сексуальные услуги за денежное вознаграждение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

За это Анжеле выписали штраф в 1500 рублей. Мелочь, казалось бы. Но девушка решила отстоять свое честное имя и подала жалобу в суд высшей инстанции. То есть, в данном случае, Московский районный суд Петербурга.

В жалобе Анжела просила дело прекратить, так как в материалах дела нет доказательств того, что она оказывала сексуальные услуги, определила их цену, получала деньги, а также, что ее действия носили систематический характер.

В суде девушка заявила, что на адресе, где ее задержали, просто отдыхала и выпивала с подружками. А протокол подписала, чтобы побыстрее отпустили из полиции.

Судья, изучив дело, согласился, что подтверждений систематических занятий Анжелы проституцией нет. И удовлетворил ее жалобу, отменив решение мирового судьи.

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