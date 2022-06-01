Мигрант изрезал лицо петербуржцу

Мужчину изрезали из-за неосторожных слов о даме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткое происшествие случилось в Красносельском районе Петербурга. Ночью 30 мая на улице в Красном Селе нашли окровавленного молодого мужчину с изрезанным лицом. Очевидцы вызвали мужчине скорую.

- Пострадавший с резанными ранами головы, лица и правого уха был госпитализирован, - сообщает источник «КП-Петербург».

Позднее на место ЧП приехала и полиция. Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 26-летний мигрант, гражданин Узбекистана, который выпивал вместе с потерпевшим. Он приехал в Россию пять лет назад с целью работы, но сейчас находится в статусе нелегала.

Причиной поножовщины, по словам, участников алкогольного застолья, стала женщина Потерпевший мужчина нелестно выразился о присутствовавшей в обществе даме, и получил резкий ответ в виде ножевых ударов в лицо и голову.

Сейчас раненный находится в тяжелом состоянии, его обидчика ищет полиция.

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