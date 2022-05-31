Жительница Петербурга обвинила мужа в изнасиловании дочери, потому что он запрещал ей курить

В тот же день мужчину доставили в участок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 29 мая в полицию Петербурга обратилась местная жительница, обвинившая своего мужа в изнасиловании собственной дочери. На супруга она пожаловалась по телефону, рассказав, что тот неоднократно сексуально домогался до 14-летней девочки, и пообещала позже приехать в отдел с заявлением. Полиция быстро среагировала, и 34-летнего мужчину задержали. Правда оказалось, что ни в чем он был не виноват.

- Позже женщина сообщила, что заявление было ложным. Объяснила свои действия тем, что дочь соврала ей, оклеветав мужчину. Она просто не хотела жить с отчимом, потому что он ругает ее за курение, - сообщил источник "КП-Петербург".

Чем такая клевета закончилась для девочки дома - неизвестно, но в полиции дело возбуждать не стали.