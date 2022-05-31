Тайник с оружием и патронами нашли в комнате бывшего лидера ОПГ в Петербурге

Полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами в комнате, где раньше жил петербуржец, организовавший ОПГ Фото: Олег ЗОЛОТО

В квартире жителя Санкт-Петербурга на Шлиссельбургском проспекте нашли тайник с оружием и боеприпасами. Мужчина хранил более 1000 патронов к разному виду огнестрела. Полицейские изъяли найденный арсенал и отправили его на экспертизу. Оказалось, некоторые из находок пригодны к стрельбе. Об этом во вторник, 31 мая, «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- В комнате в коммунальной квартире полицейские нашли предметы, похожие на оружие, в том числе среди которых было ружье Сайга-12 и револьвер. Также полицейские нашли около 1300 боеприпасов к разному виду оружия. После экспертизы выяснилось, что револьвер и часть патронов – огнестрельные, - передает источник.

Собственница комнаты, пожилая бабушка, сказала правоохранителям, что раньше в квартире жил ее сын. В 2016 году его осудили на 10 лет за организацию преступного сообщества, а также за распространение наркотиков. Сейчас он находится в тюрьме.

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