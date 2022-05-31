Группа «Ленинград» спела европейцам совет по борьбе с обезьяньей оспой

"Ленинград" выпустила новый клип об обезьяньей оспе ФОТО: скриншот клипа с YouTube канала группы

Группа «Ленинград» выпустила песню на тему вируса оспы обезьян, случаи заражения которым частично фиксируют в Европе. В композиции участница коллектива Ксения Руденко с тоской вспомнила и о пандемии COVID-19. Коронавирус в песне ассоциируется с летучей мышью. Певица намекает, что нужно более тщательнее выбирать партнеров и друзей в кругу людей, чем среди обезьян и других животных. Музыкальный ролик опубликовали на YouTube-канале группы вечером во вторник, 31 мая.

- Скушали летучую мышь, а через полгода ровно к нам пришла ко всем корона, - поет Руденко в клипе «Ленинграда».

Солистка советует в песне европейцам не вступать в интимную близость с обезьянами. Руденко отмечает, что в мире столько девушек, «сколько нет на небе звезд». И многие из них хотят найти вторую половинку больше, чем животные.

Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, что оснований для паники из-за вируса оспы нет. Но надо быть настороже.