Две кочевницы задержаны в Петербурге за кражи у пенсионерок

Полиция поймала двух мошенниц, обкрадывавших пенсионерок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередных мошенниц, обманывавших пенсионерок, задержали петербургские полицейские. На то, что после визита «соцработниц» пропали все деньги и ценности, пожаловалась 90-летняя блокадница из Петродворца.

- «Соцработницы» сообщили о грядущем обмене денег в стране. Пока пожилая женщина на кухне старательно конспектировала в тетрадку нужную информацию, одна из злоумышленниц «выпотрошила» ее сумочку, похитив 300 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейским женщина рассказа, что визитерши уехали на синей «Ладе Приоре». Делом занялся Угрозыск. По камерам наблюдения было установлены данные автомобиля и вскоре его заметили в Кронштадте. Там подозреваемых и задержали.

«Соцработницами» оказались две представительницы кочевого народа, 33 и 52 лет. Они успели обмануть еще и 89-летнюю жительницу Зеленогорска под предлогом льгот на квартиру. У пожилой женщины из дома украли 1 353 000 рублей, 21 650 долларов США и 7 500 евро.

По обоим ЧП возбуждены дела о кражах.

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