Пожизненное лишение свободы может грозить обвиняемому в убийстве директора детского центра во Всеволожске

Обвиняемому в убийстве директора детского центра во Всеволожске грозит вплоть до пожизненного срока. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчине, обвиняемому в убийстве директора детского центра во Всеволожске, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. Напомним, подсудимый был любовником своей жертвы и работал у нее детским аниматором. Днем в среду, 1 июня, его арестовали на время следствия.

- Мужчине предъявили обвинение по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью», - подчеркивают следователи.

Добавим, мнение следствия подкрепляется тем фактом, что любовник убил начальницу прямо на глазах у ее 11-летнего сына, за 10 минут до начала детского праздника. Как ранее рассказали «КП-Петербург» близкие подруги женщины, она могла быть беременной.