В Петербург вернулся исчезнувший краснокнижный лишайник

В Петербург вернулся пропавший лишайник. Фото: Красная книга СПб.

Петербургские биологи торжествуют: в город вернулся исчезнувший краснокнижный лишайник. Редкий вид: листоватый лишайник лептогиум насыщенный (Leptogium saturninum), занесенный в региональную Красную книгу, не видели в Петербурге с 20-х годов прошлого века. Последнее время он встречался только в Ленобласти, далеко от города. Но вот, находка!

- Лишайник обнаружили специалисты во время обследования памятника природы «Стрельнинский берег», - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Этот лишайник любит условия повышенной влажности и тени, как в лиственных и смешанных лесах или старых парках. Живет он обычно на коре старых лиственных деревьев.

Лептогиум насыщенный считается индикаторным видом биологически ценных лесов, а его возвращение в Петербург может свидетельствовать о снижении вредных выбросов в атмосферу.

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