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Авто1 июня 2022 12:37

Строительство Южной широтной магистрали в Петербурге предложили начать без конкурса

Единственного подрядчика выберут власти города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дублера южной части КАД могут начать строить уже в ближайшее время.

Дублера южной части КАД могут начать строить уже в ближайшее время.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга предложил обойти процедуру тендера, то есть выбора подрядчика по конкурсу для строительства первого этапа Южной широтной магистрали. И начать работы побыстрее. Это необходимо для того, чтобы не потерять софинансирование проекта из федерального бюджета.

- КРТИ уже подготовил соответствующий документ, в настоящее время он проходит антикоррупционную экспертизу, - пишет «Мойка 78».

После прохождения экспертизы документ должен подписать губернатор города. Тогда КРТИ сможет назначить подрядчика, который начнет работы.

Напомним, что Южная широтная магистраль должна стать дублером южного участка КАД, связав Волхонское шоссе с Московским, Софийский улицей и трассой «Кола» - Мурманским шоссе.

Первый этап магистрали, участок длиной в 6,5 километров от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе, должны сдать к 2027 году.

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