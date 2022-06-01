Мигранта обвинили в приставаниях к 16-летней школьнице на Дунайском проспекте

СК проверяет историю о приставаниях мигранта к школьнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Петербурга обвинила 56-летнего иностранца в домогательствах к ее 16-летней дочери. По словам женщины, «в период с 11 по 17 мая» нынешнего года, у дома на Дунайском проспекте, мигрант совершил действия сексуального характера. Какие именно, не уточняется.

- 31 мая у дома по Загребскому проспекту по схожим приметам задержан гражданин Узбекистана 1966 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

В отделении полицейские опросили мужчину и выяснили, что в Россию он приехал с частным визитом, официально не для работы, в ноябре 2021 года. На миграционном учете не стоит.

На иностранца составили административный протокол за нарушение правил пребывания в России, а потом отправили в камеру предварительного заключения. Материалы о сексуальных действиях по отношению к школьнице переданы следователю СК. Решать вопрос о причастности подозреваемого и возбуждении уголовного дела будет уже он.

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