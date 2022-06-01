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Происшествия1 июня 2022 16:03

Пожар на сотне «квадратов» тушат более 40 спасателей в Невском районе Петербурга

Возгоранию присвоили второй ранг
Кирилл МИНЯЙЛО
Пожар на производственном здании тушат более 40 спасателей в Невском районе Петербурге

Пожар на производственном здании тушат более 40 спасателей в Невском районе Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели тушат огонь на площади 100 кв. м. в производственном здании на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурге. На месте работает 41 пожарный. Пожару присвоили второй ранг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в среду, 1 июня.

- Сведения о пожаре поступили в дежурную часть около 17:50 часов. В пятиэтажном железобетонном здании размером 30х300 метров горит обстановка на третьем этаже, - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Более 40 спасателей прибыли на девяти единицах техники.

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