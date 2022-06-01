Летом в Санкт-Петербурге будут работать 16 пляжей

В Петербурге обустроили 16 пляжей к лету 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге оборудовали 16 пляжей к лету. Большинство из них находятся в Курортном районе. Об этом сообщил вице-губернатор Виталий Пикалев в своем Telegram-канале в среду, 1 июня.

- Все официальные пляжи безопасны, проверены специалистами и готовы к приему отдыхающих. На пляжах работают дежурные спасатели, а также находятся посты со нужным для них снаряжением, - написал вице-губернатор.

Адреса пляжей:

1. Белые ночи – Сестрорецк, 41-й км. Приморского шоссе;

2. Белая гора – Сестрорецк, Поперечная ул., уч. 2;

3. Детский – поселок Ушково;

4. Дубковский – Сестрорецк, пляж «Дубковский», уч. 1;

5. Дюны – Сестрорецк, Приморское шоссе, участок 8-10;

6. Зеленая гора – Сестрорецк, дорога к «Шалашу В. И. Ленина», уч. 7;

7. Золотой – Зеленогорск, Золотой пляж, уч. 1,2;

8. Комаровский – Комарово, Приморское шоссе, д. 482;

9. Ласковый – Солнечное, Ласковый пляж, уч. 1;

10. Новый – Сестрорецк, ул. Тарховская, уч. 10;

11. Офицерский – Сестрорецк, ул. Магазинная, уч. 3;

12. Северный – Сестрорецк, 41-й км. Приморского шоссе, уч. 27;

13. Сестрорецкий – Сестрорецк, ул. Пляжная, уч. 4;

14. Чудный – Репино, Приморское шоссе, уч. 47,48;

15. Кронштадский – Кронштадт, ул. Тулонская, д. 7 лит А.;

16. Морские Дубки – Лисий нос, ул. Морские Дубки, уч. 2.

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