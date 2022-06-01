Насиловавшего 10 лет племянницу педофила посадят в тюрьму на 19,5 лет в Ленобласти

Педофила из Ленобласти отправят в тюрьму на 19,5 лет за 10-летнее надругательство над родственницей Фото: Артем КИЛЬКИН

Педофила из Выборга посадят в тюрьму на 19,5 лет. Мужчина десять лет, с 2007 по 2017 годы, насиловал племянницу. Девочке не было 14 лет. О приговоре 33-летнему преступнику сообщили в следственном комитете Ленинградской области в среду, 1 июня.

- Подсудимый также снимал на видеокамеру порнографические материалы, которые хранил на ноутбуке. Преступление долго оставалось скрытым – девочка никому об этом не рассказывала, - установили следователи.

Суд признал жителя Выборга виновным. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Добавим, что мужчину задержали в октябре 2020 года. Он опубликовал снимки сожительницы без одежды. В то же время правоохранители выяснили, что мужчина на протяжении десяти лет издевался над родственницей.

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