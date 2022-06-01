В Петербурге впервые с 2010 года вырастет плата за наем соцжилья

В ЗакСе Санкт-Петербурга одобрили повышение платы за наем социального жилья Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге впервые с 2010 года вырастет плата за наем социального жилья. Она повысится на 6 рублей 69 копеек – до 10 рублей 83 копеек. Пока что за пользование жилым помещением по договорам социального найма платят 4 рубля и 14 копеек. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил городской парламент. Об этом пишут «Невские Новости».

- Как сообщил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко, увеличение платы за наем – небольшое увеличение финансовой нагрузки на фоне коммунальных платежей. В городе порядка двух миллионов квартир, и 146 тысяч квартир неприватизированных, которые находятся в собственности города. При этом собственники квартир платят регулярно за капремонт, а наниматели – нет, - пишет информационное агентство.

Увеличение платы поможет поддерживать состояние жилого фонда под социальное жилье. Самая тяжелая ситуация сейчас складывается в военных частях, где более 12 тысяч квартир. Увеличение стоимости найма даст возможность направлять больше денег на поддержание зданий в приемлемом состоянии.

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