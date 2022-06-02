Легенда «Зенита» Александр Кержаков решил жениться в четвертый раз

Попытка не пытка? Кержаков женится в четвертый раз. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Упорство – качество для хорошего нападающего, которым всегда был легендарный форвард «Зенита» Александр Кержаков. Пройдя через три неудачных брака, Саша решил попробовать еще раз. Новой избранницей экс-футболиста, а ныне главного тренера ФК «Нижний Новгород» стала кинопродюсер Евгения Ледащева.

- Стало известно, что уже 4 июня Александр снова сыграет свадьбу – в четвертый раз в год своего сорокалетия, - пишет sportkp.ru.

Напомним, что первой супругой футболиста в 2005 году стала Мария Голова. От этого брака у Александра есть дочь Дарья. От второй жены, Екатерины Сафроновой, родился сын Игорь. Но семья распалась в 2014 году.

Затем был скандальный брак с Миланой Тюльпановой. Ив 2017 году у пары родился сын Артемий. Но уже в 2018-м последовал громкий развод.

Теперь – попытка номер четыре.

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