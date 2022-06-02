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Общество2 июня 2022 6:58

Беглов осмотрел разрушенные здания в Мариуполе и пообещал их восстановить

Губернатор Петербурга посетил город-побратим вместе с делегацией
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Беглов осмотрел разрушенный драмтеатр в Мариуполе и пообещал его восстановить. Фото: Смольный

Беглов осмотрел разрушенный драмтеатр в Мариуполе и пообещал его восстановить. Фото: Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел разрушенные социальные объекты в Мариуполе, которые предстоит восстановить. Напомним, город стал побратимом Северной столицы. Туда прибыла делегация вместе с главой Петербурга, чтобы наметить фронт предстоящих работ. В частности, специалисты города на Неве помогут в реконструкции местного драмтеатра, а также близлежащего парка, филармонии и спортивного комплекса.

- Александр Беглов посетил в Мариуполе школу на 1,2 тысячи человек, которая первая открылась после освобождения города, передал детям в подарок планшеты и письменные принадлежности, - рассказали в пресс-службе Смольного.

К слову, власти Северной столицы пообещали, что на летние каникулы в петербургские детские лагеря приедут около 500 детей. Помимо этого на «Алые паруса» приедут мариупольские выпускники школ.