Две 14-летние школьницы сняли порно-видео с мужчинами в подвале дома на юге Петербурга

Полиция задержала школьниц и мужчин, снимавших порно в подвале. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи Кировского района Петербурга разбираются в тонкостях интимной жизни двух раскрепощенных школьниц. Подружки, которым по 14 лет, не только решили выпить и загулять со взрослыми мужчинами, но еще и засняли на видео свои сексуальные утехи с ними. Особую пикантность истории придает то, что порно-ролик снимался в подвале одного из домов на улице Васи Алексеева.

- Девочки по обоюдному согласию вступили в половую связь с малознакомыми мужчинами. При этом один из них записывал происходящее на камеру телефона. Запись изъята, - сообщает источник «КП-Петербург».

Все вскрылось, когда патрульный наряд полиции заметил явно несовершеннолетнюю девочку в компании взрослого дяди. При этом школьница была нетрезва.

Опрос показал, что кавалеры не знаю о юном возрасте дам, так как те им соврали, что якобы уже 18-летние. Одна из них в итоге оказалась в больнице с отравлением психостимуляторами и алкоголем.

Сами мужчины тоже хорошо – оба судимы за кражи из магазинов.

Теперь в отношениях теплой компании разбирается следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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